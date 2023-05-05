Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Губернатор Василий Голубев и вице-премьер Александр Новак обсудили актуальные вопросы газификации Ростовской области. Чиновники договорились о мерах поддержки отдельных категорий граждан для покупки внутридомового газораспределительного оборудования. Также власти хотят помочь гражданам в прокладке сетей газа внутри участка.
До 2025 года в Ростовской области планируется реализовать более 400 объектов газоснабжения в 340 муниципалитетах. В прошлом году газ удалось провести в 17 тысяч домов.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области семьи мобилизованных смогут компенсировать свои расходы на газификацию.