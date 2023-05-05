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Василий Голубев и Александр Новак обсудили газификацию Ростовской области

5 мая 2023, 18:15
Фото: Правительство Ростовской области
Губернатор Василий Голубев и вице-премьер Александр Новак обсудили вопросы газификации Ростовской области
Губернатор Василий Голубев и вице-премьер Александр Новак обсудили вопросы газификации Ростовской области, сообщили в правительстве региона.

Губернатор Василий Голубев и вице-премьер Александр Новак обсудили актуальные вопросы газификации Ростовской области. Чиновники договорились о мерах поддержки отдельных категорий граждан для покупки внутридомового газораспределительного оборудования. Также власти хотят помочь гражданам в прокладке сетей газа внутри участка.

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До 2025 года в Ростовской области планируется реализовать более 400 объектов газоснабжения в 340 муниципалитетах. В прошлом году газ удалось провести в 17 тысяч домов.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области семьи мобилизованных смогут компенсировать свои расходы на газификацию.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Газификация в Ростовской области#Правительство Ростовской области#Касается каждого
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