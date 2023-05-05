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Велопарад в Ростове-на-Дону пройдет в шестой раз 21 мая

5 мая 2023, 09:28
Фото: donland.ru
Велопарад в Ростове-на-Дону пройдет в шестой раз 21 мая
В Ростове-на-Дону 21 мая 2023 года состоится традиционный велопарад, говорится на сайте события.

Мероприятие пройдет в городе уже в шестой раз и будет посвящено поддержке велосипедной культуры и инфраструктуры в городе. Ожидается, что событие соберет тысячи любителей велосипедов. Участники пройдут 20 километровый маршрут по перекрытым центральным улицам города.

Фото: veloparadrostov.ru
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В 2022 году велопарад собрал более 6 тысяч участников, а в этом году организаторы надеются увеличить эту цифру.

Сбор участников начнется в 9.00 мск на Театральной площади, а участие в мероприятии будет бесплатным и открытым для всех желающих

Для участия в велопараде необходима регистрация на официальном сайте  мероприятия.

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