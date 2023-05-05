Мероприятие пройдет в городе уже в шестой раз и будет посвящено поддержке велосипедной культуры и инфраструктуры в городе. Ожидается, что событие соберет тысячи любителей велосипедов. Участники пройдут 20 километровый маршрут по перекрытым центральным улицам города.