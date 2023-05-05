Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Мероприятие пройдет в городе уже в шестой раз и будет посвящено поддержке велосипедной культуры и инфраструктуры в городе. Ожидается, что событие соберет тысячи любителей велосипедов. Участники пройдут 20 километровый маршрут по перекрытым центральным улицам города.
В 2022 году велопарад собрал более 6 тысяч участников, а в этом году организаторы надеются увеличить эту цифру.
Сбор участников начнется в 9.00 мск на Театральной площади, а участие в мероприятии будет бесплатным и открытым для всех желающих
Для участия в велопараде необходима регистрация на официальном сайте мероприятия.
Ранее в Новочеркасске отменили проведения парада Победы на 9 мая.