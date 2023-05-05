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Власти подтвердили падение дрона в Октябрьском районе Ростовской области

5 мая 2023, 09:29
Фото: Липунов Г.А./сс0/wiki
Власти подтвердили падение дрона в Октябрьском районе Ростовской области
Глава администрации Краснолучского сельского поселения Алексей Шаблий подтвердил крушение дрона в Ростовской области, об этом рассказали местные СМИ.

Напомним, в Ростовской области утром 5 мая появились слухи о падении беспилотника на территории Октябрьского района. Предположительно, дрон был разведчиком, чья цель деятельности состояла в наводке на станцию газораспределения.

Стали известны подробности падения дрона-разведчика в поле Ростовской области 4 мая
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Портал 1rnd со ссылкой на главу администрации Краснолучского сельского поселения Алексея Шаблия подтвердил, что дрон нашли неподалеку от НижнедонскогоПортал 1rnd со ссылкой на главу администрации Краснолучского сельского поселения Алексея Шаблия подтвердил, что дрон нашли неподалеку от Нижнедонского
Портал 1rnd со ссылкой на главу администрации Краснолучского сельского поселения Алексея Шаблия подтвердил, что дрон нашли неподалеку от Нижнедонского
Фото: Администрация Октябрьского района/vk.com

Портал 1rnd со ссылкой на главу администрации Краснолучского сельского поселения Алексея Шаблия подтвердил, что дрон нашли неподалеку от Нижнедонского три дня назад, а вот взрывов при падении БПЛА никаких не было.

Представители силовых структур уже забрали обломки с места ЧП, но никак не комментируют ситуацию.

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