Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Напомним, в Ростовской области утром 5 мая появились слухи о падении беспилотника на территории Октябрьского района. Предположительно, дрон был разведчиком, чья цель деятельности состояла в наводке на станцию газораспределения.
Портал 1rnd со ссылкой на главу администрации Краснолучского сельского поселения Алексея Шаблия подтвердил, что дрон нашли неподалеку от Нижнедонского три дня назад, а вот взрывов при падении БПЛА никаких не было.
Представители силовых структур уже забрали обломки с места ЧП, но никак не комментируют ситуацию.