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Власти Ростовской области заявили о готовности разместить беженцев из Запорожья

5 мая 2023, 17:07
Фото: 1MI
Власти Ростовской области и Крыма выразили готовность помочь с размещением беженцев из Запорожья
Власти Ростовской области и Крыма выразили готовность помочь с размещением беженцев из Запорожья, заявил губернатор Евгений Балицкий.

Из-за участившихся обстрелов власти Запорожской области решили переселить 70 тысяч человек из 18 населенных пунктов вглубь региона. Эвакуация коснется и города Энергодар, уточняет ТАСС. Часть переселенцев отравится в соседние регионы.

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По словам губернатора Запорожской области Евгений Балицкого, власти Ростовской области выразили готовность разместить часть беженцев у себя. Также о желании принять людей из прифронтовых территории заявили в Крыму.

Ранее президент Владимир Путин поручил помогать Ростовской области из-за наплыва беженцев после начала спецоперации.

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