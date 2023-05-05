Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Из-за участившихся обстрелов власти Запорожской области решили переселить 70 тысяч человек из 18 населенных пунктов вглубь региона. Эвакуация коснется и города Энергодар, уточняет ТАСС. Часть переселенцев отравится в соседние регионы.
По словам губернатора Запорожской области Евгений Балицкого, власти Ростовской области выразили готовность разместить часть беженцев у себя. Также о желании принять людей из прифронтовых территории заявили в Крыму.
Ранее президент Владимир Путин поручил помогать Ростовской области из-за наплыва беженцев после начала спецоперации.