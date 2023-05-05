О том, состоится ли праздничный салют в Ростове-на-Дону, пока до сих пор неизвестно. Ранее власти города опубликовали программу праздничных мероприятий без салюта. В правительстве региона журналистам пояснили, что организация салюта находится в ведении ЮВО.