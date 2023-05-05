Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Глава региона сообщил, что военные приняли решение ограничиться проведением праздничного парада 9 мая только в Ростове-на-Дону, отменив аналогичное запланированное мероприятие в Новочеркасске.
Голубев уточнил при этом, что в Ростове-на-Дону парад состоится.
О том, состоится ли праздничный салют в Ростове-на-Дону, пока до сих пор неизвестно. Ранее власти города опубликовали программу праздничных мероприятий без салюта. В правительстве региона журналистам пояснили, что организация салюта находится в ведении ЮВО.
Кроме того, после падения беспилотника со взрывчаткой на Новошахтинский завод нефтепродуктов жители региона стали обращаться к губернатору с просьбой об отмене парада на 9 Мая.