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ЮВО отменил проведение парада Победы в Новочеркасске 9 мая

5 мая 2023, 06:59
Фото: 1MI
ЮВО отменил проведение парада Победы в Новочеркасске 9 мая
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отмене парада Победы в Новочеркасске, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Глава региона сообщил, что военные приняли решение ограничиться проведением праздничного парада 9 мая только в Ростове-на-Дону, отменив аналогичное запланированное мероприятие в Новочеркасске. 

Голубев уточнил при этом, что в Ростове-на-Дону парад состоится.

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О том, состоится ли праздничный салют в Ростове-на-Дону, пока до сих пор неизвестно. Ранее власти города опубликовали программу праздничных мероприятий без салюта. В правительстве региона журналистам пояснили, что организация салюта находится в ведении ЮВО.

Кроме того, после падения беспилотника со взрывчаткой на Новошахтинский завод нефтепродуктов жители региона стали обращаться к губернатору с просьбой об отмене парада на 9 Мая.

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