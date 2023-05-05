Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Местные жители рассказывают, что водонапорная башня поселка Опытный рассчитана на 60 домовладений. Однако в 2018 году в поселке появилось 120 новых дач, которые тоже, подключили к единственной башне. После этого люди стали испытывать острую нехватку холодной воды. В прошлые годы башню обслуживал частный водоканал, но его убрали. На аварийные вызовы башню передали в Аксайскую ПМК.
«Их бригады приезжают, ничего сделать не могут, разводят руками и уезжают, — отмечает Владимир Лисовский. — А воды как не было, так и нет».
Люди подчеркивают, что лето 2022 года прожили без воды. Сегодня ситуация повторяется — жизнеобеспечивающего ресурса нет уже третий день.
«У многих дети, груднички. Как нам выживать? Мы же не можем ни постирать, ни приготовить покушать», — сокрушается житель поселка.
Собеседник добавляет, что селяне не бездействуют, а обращаются с вопросом нехватки воды во все инстанции, и района, и региона. Однако проблема, по их словам, не решается.
«В этом году весной нам обещали установить вторую башню, но никто ничего не делает. По водоснабжению наш поселок даже нигде не стоит в реестре», — добавляет Лисовский.
Для выяснения, как планируется решать задачу с водоснабжением в поселке Опытный, редакция RostovGazeta направила официальный запрос в администрацию Аксайского района. Информация уточняется.
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