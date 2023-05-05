Местные жители рассказывают, что водонапорная башня поселка Опытный рассчитана на 60 домовладений. Однако в 2018 году в поселке появилось 120 новых дач, которые тоже, подключили к единственной башне. После этого люди стали испытывать острую нехватку холодной воды. В прошлые годы башню обслуживал частный водоканал, но его убрали. На аварийные вызовы башню передали в Аксайскую ПМК.