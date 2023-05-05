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Жители поселка в Ростовской области пожаловались на катастрофическую нехватку воды

5 мая 2023, 08:34
Фото: Redboston/cc0/wikimedia.org
Жители поселка в Ростовской области пожаловались на катастрофическую нехватку воды
Жители поселка Опытный Мишкинского сельского поселения Аксайского района прошлое лето прожили без воды. Сегодня вода в поселке отсутствует третий день. Селянам катастрофически не хватает ресурса, а проблемы с водоснабжением не решаются, сообщил RostovGazeta житель Опытного Владимир Лисовский.

Местные жители рассказывают, что водонапорная башня поселка Опытный рассчитана на 60 домовладений. Однако в 2018 году в поселке появилось 120 новых дач, которые тоже, подключили к единственной башне. После этого люди стали испытывать острую нехватку холодной воды. В прошлые годы башню обслуживал частный водоканал, но его убрали. На аварийные вызовы башню передали в Аксайскую ПМК.

«Их бригады приезжают, ничего сделать не могут, разводят руками и уезжают, — отмечает Владимир Лисовский. — А воды как не было, так и нет».

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Люди подчеркивают, что лето 2022 года прожили без воды. Сегодня ситуация повторяется — жизнеобеспечивающего ресурса нет уже третий день.

«У многих дети, груднички. Как нам выживать? Мы же не можем ни постирать, ни приготовить покушать», — сокрушается житель поселка.

«У многих дети, груднички. Как нам выживать? Мы же не можем ни постирать, ни приготовить покушать», — сокрушается житель поселка.«У многих дети, груднички. Как нам выживать? Мы же не можем ни постирать, ни приготовить покушать», — сокрушается житель поселка.
«У многих дети, груднички. Как нам выживать? Мы же не можем ни постирать, ни приготовить покушать», — сокрушается житель поселка.
Фото: 1MI

Собеседник добавляет, что селяне не бездействуют, а обращаются с вопросом нехватки воды во все инстанции, и района, и региона. Однако проблема, по их словам, не решается. 

«В этом году весной нам обещали установить вторую башню, но никто ничего не делает. По водоснабжению наш поселок даже нигде не стоит в реестре», — добавляет Лисовский.

Для выяснения, как планируется решать задачу с водоснабжением в поселке Опытный, редакция RostovGazeta направила официальный запрос в администрацию Аксайского района. Информация уточняется.

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