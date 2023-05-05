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Жителя Таганрога осудили на 17 лет за жестокое убийство валютчика в 2021 году

5 мая 2023, 13:17
В Таганроге грабитель убил мужчину, сжег его тело в машине и скинул ее с обрыва
За разбойное нападение и убийство осудили жителя Таганрога Виктора Шарипова, сообщили в Следственном комитете России по Ростовской области.

Ростовский областной суд вынес приговор Виктору Шарипову. Мужчину признали виновным по шесть статьям УК, среди которых «Разбойное нападение» и «Убийство».

В октябре 2021 года Шарипов под предлогом обмена валюты пригласил к себе домой в Таганроге знакомого. Тот взял с собой 2,4 миллиона рублей наличных денег. Однако Шарипов обменивать их не собирался. Он убил знакомого и забрал деньги себе.

Чтобы скрыть следы преступления, преступник спрятал тело убитого в его же машину, вывез ее за пределы Таганрога и поджег. После этого Шарипов столкнул авто с обрыва в прибрежную полосу Азовского моря.

Позже дома у мужчины следователи нашли мефедрон, оружие и боеприпасы.

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Суд приговорил Шарипова к 17 годам лишения свободы.

Ранее в Ростовской области женщину, заколовшую сожителя во время ссоры, приговорили к шести годам колонии.

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