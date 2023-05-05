Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Ростовский областной суд вынес приговор Виктору Шарипову. Мужчину признали виновным по шесть статьям УК, среди которых «Разбойное нападение» и «Убийство».
В октябре 2021 года Шарипов под предлогом обмена валюты пригласил к себе домой в Таганроге знакомого. Тот взял с собой 2,4 миллиона рублей наличных денег. Однако Шарипов обменивать их не собирался. Он убил знакомого и забрал деньги себе.
Чтобы скрыть следы преступления, преступник спрятал тело убитого в его же машину, вывез ее за пределы Таганрога и поджег. После этого Шарипов столкнул авто с обрыва в прибрежную полосу Азовского моря.
Позже дома у мужчины следователи нашли мефедрон, оружие и боеприпасы.
Суд приговорил Шарипова к 17 годам лишения свободы.
Ранее в Ростовской области женщину, заколовшую сожителя во время ссоры, приговорили к шести годам колонии.