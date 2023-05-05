В октябре 2021 года Шарипов под предлогом обмена валюты пригласил к себе домой в Таганроге знакомого. Тот взял с собой 2,4 миллиона рублей наличных денег. Однако Шарипов обменивать их не собирался. Он убил знакомого и забрал деньги себе.