Напомним, что в водоемах Ростовской области обнаружена мелкая рыба — китайская медака. Ее родиной является юго-восточный Китай. Уточняется, что в 1974 году медаку выпустили в водоемы Краснодарского края и оттуда, через ручьи и каналы, она перебралась в донской край.