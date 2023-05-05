rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Изображение материала

Зоолог Тихонов рассказал, как в водоемах Ростовской области появилась китайская рыба

5 мая 2023, 10:08
Фото: The Last 99/cc by 3.0/wikimedia.org
Зоолог Тихонов рассказал, как в водоемах Ростовской области появилась китайская рыба
Инвазии в водоемах, в том числе и в Ростовской области происходят постоянно, как случайно, так и целенаправленно, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Напомним, что в водоемах Ростовской области обнаружена мелкая рыба — китайская медака. Ее родиной является юго-восточный Китай. Уточняется, что в 1974 году медаку выпустили в водоемы Краснодарского края и оттуда, через ручьи и каналы, она перебралась в донской край.

«Инвазии — или по другому вселение, происходят постоянно. Вселенцы могут появляться в водоемах как по естественным причинам, так и из-за антропогенной деятельности», — отмечает Алексей Тихонов.

Уничтожающий комаров новый вид рыб из Китая обнаружили в водоемах Ростовской области
Узнать подробнее

В качестве примера «вселенца» собеседник приводит известную ростовчанам рыбку пиленгас.

«Эта дальневосточная рыба — типичный вселенец. В Азово-черноморском бассейне для нее оказалась свободная ниша, и она нормально расселилась», — подчеркивает зоолог.

По словам эксперта, бывают и сорные рыбы, которые расселяются у нас случайно. Как правило, такие рыбы попадают в водоем или с завезенными водорослями, или с балластными водами кораблей.

«Сорные вселенцы могут занимать ниши промысловых рыб, и даже вытеснять их», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, как пограничники в Ростовской области задержали браконьеров с уловом на 850 тысяч рублей. 

В Ростовской области пограничники задержали браконьеров с уловом на 850 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
В Ростовской области задержали браконьеров с тонной рыбыБраконьеры выловили краснокнижную рыбу в Ростовской области на пять миллионов рублейБраконьеры в Ростовской области создали катера, которые не могут догнать силовики
#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дарья Демидова
Подпишитесь
Целью упавшего в поле Ростовской области беспилотника могла стать газовая станция
Сегодня, 08:15
Жители поселка в Ростовской области пожаловались на катастрофическую нехватку воды
Сегодня, 08:34
Эколог Брыканов назвал места в Ростове, где больше всего клещей
Сегодня, 06:27
В Ростовском областном суде будут судить экс-замгубернатора региона Сергея Сидаша
Сегодня, 06:16
Ростовчане пожаловались на погрязший в грязи и мусоре родник Мец-Чорвах в Чалтыре
Сегодня, 08:07
Жители поселка в Ростовской области пожаловались на катастрофическую нехватку воды
Сегодня, 08:34