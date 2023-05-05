Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Напомним, что в водоемах Ростовской области обнаружена мелкая рыба — китайская медака. Ее родиной является юго-восточный Китай. Уточняется, что в 1974 году медаку выпустили в водоемы Краснодарского края и оттуда, через ручьи и каналы, она перебралась в донской край.
«Инвазии — или по другому вселение, происходят постоянно. Вселенцы могут появляться в водоемах как по естественным причинам, так и из-за антропогенной деятельности», — отмечает Алексей Тихонов.
В качестве примера «вселенца» собеседник приводит известную ростовчанам рыбку пиленгас.
«Эта дальневосточная рыба — типичный вселенец. В Азово-черноморском бассейне для нее оказалась свободная ниша, и она нормально расселилась», — подчеркивает зоолог.
По словам эксперта, бывают и сорные рыбы, которые расселяются у нас случайно. Как правило, такие рыбы попадают в водоем или с завезенными водорослями, или с балластными водами кораблей.
«Сорные вселенцы могут занимать ниши промысловых рыб, и даже вытеснять их», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как пограничники в Ростовской области задержали браконьеров с уловом на 850 тысяч рублей.