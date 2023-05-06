Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:45
В сообщении говорится, что вечером 5 мая на пересечении улиц Жуковоское шоссе и проспекта Мира 31-летний водитель сбил двух пешеходов.
Пожилая женщина с ребёнком двух лет переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехала иномарка. Они были госпитализированы. О характере полученных ими травм не сообщается.
Напомним, 5 мая в Ростове на улице Содружества водитель автобуса сбил пешехода. Последний был доставлен в больницу с травмами.