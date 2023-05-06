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Бабушку с двухлетним внуком сбили на переходе в Ростовской области 5 мая

6 мая 2023, 05:42
Фото: ГИБДД
В Волгодонске на переходе сбили бабушку с 2-летним внуком
В Волгодонске правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием малолетнего ребёнка и его бабушки, сообщили в региональном ГИБДД.

В сообщении говорится, что вечером 5 мая на пересечении улиц Жуковоское шоссе и проспекта Мира 31-летний водитель сбил двух пешеходов.

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Пожилая женщина с ребёнком двух лет переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехала иномарка. Они были госпитализированы. О характере полученных ими травм не сообщается.

Напомним, 5 мая в Ростове на улице Содружества водитель автобуса сбил пешехода. Последний был доставлен в больницу с травмами.

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