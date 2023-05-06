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Более 640 жителей в Ростовской области пострадали из-за укусов клещей в 2023 году

6 мая 2023, 11:52
Фото: 1mi
В Ростовской области с начала года из-за укусов клещей к медикам обратились 643 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В том числе пострадали 285 детей в возрасте до 14 лет. Больше всего пострадавших оказалось в Ростове, Таганроге и Шахтах. 

Чтобы уменьшить численность насекомых, проводятся обработки территорий. Удалось пройти площадь в почти восемь тысяч гектаров. 

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Местным жителям напомнили, что клещи достаточно долго выбирают место для присасывания - около 30 минут. Поэтому есть возможность обнаружить его до того, как он присосется. 

Ранее эколог Брыканов назвал места в Ростове, где больше всего клещей. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Клещи в Ростове#Укус клещей в Ростове
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