Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В том числе пострадали 285 детей в возрасте до 14 лет. Больше всего пострадавших оказалось в Ростове, Таганроге и Шахтах.
Чтобы уменьшить численность насекомых, проводятся обработки территорий. Удалось пройти площадь в почти восемь тысяч гектаров.
Местным жителям напомнили, что клещи достаточно долго выбирают место для присасывания - около 30 минут. Поэтому есть возможность обнаружить его до того, как он присосется.
Ранее эколог Брыканов назвал места в Ростове, где больше всего клещей.