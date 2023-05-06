Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
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Updated Сегодня, 18:02
Эксперт рассказал, что Украина выбрала более 30 целей, чтобы нанести удары. Он перечислил несколько из них, в том числе Ворошиловский мост в Ростове и развязки на трассе М-4 «Дон».
«Там получается большой список, состоящий из более чем 30 позиций. Американцы предоставили полнейшие сведения по ним», — уверен Федоров.
Он уточнил, что ВСУ собрали 1,5 тысячи беспилотников для атаки. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее ростовский депутат Бородай заявил о необходимости быстрой победы на СВО.