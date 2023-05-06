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Что рассказал эксперт Андрей Федоров о возможных ударах Украины по Ростову-на-Дону

6 мая 2023, 18:00
Фото: 1mi
Бывший заместитель главы МИДа РФ Андрей Федоров считает, что Ростов-на-Дону может быть одной из целей Украины, заявил он в передаче «Место встречи» на НТВ.

Эксперт рассказал, что Украина выбрала более 30 целей, чтобы нанести удары. Он перечислил несколько из них, в том числе Ворошиловский мост в Ростове и развязки на трассе М-4 «Дон».

«Там получается большой список, состоящий из более чем 30 позиций. Американцы предоставили полнейшие сведения по ним», — уверен Федоров.

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Он уточнил, что ВСУ собрали 1,5 тысячи беспилотников для атаки. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее ростовский депутат Бородай заявил о необходимости быстрой победы на СВО.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Атаки Украины#Цели Украины#Цели ВСУ#Новости спецоперации
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