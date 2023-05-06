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Дополнительные автобусы пустят в Ростове 6 мая из-за футбольного матча с «Факелом»

6 мая 2023, 08:31
Фото: 1MI
Дополнительные автобусы пустят в Ростове 6 мая из-за футбольного матча с «Факелом»
Дополнительные автобусы выведут на маршрут в субботу, 6 мая, для болельщиков, которые прибудут на матч ФК «Ростов» с «Факелом», сообщили в администрации города.

Матч начнётся в 19.0 мск. Болельщики могут не опасаться того, что опоздают на игру. Для их удобства автобус, следующий по укороченной схеме маршрута №39, будет работать по дополнительному графику с 17.30 до 21.30.

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Кроме того, купившие билеты на матч должны знать, что через остановку Аллея Ростов-Арена проходят автобусы маршрутов: № 8, 49 и 65а.

Напомним, 29 апреля ничьей закончилась встреча ФК «Ростов» со «Спартаком». В итоге ростовская команда на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице.

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