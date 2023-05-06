Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Матч начнётся в 19.0 мск. Болельщики могут не опасаться того, что опоздают на игру. Для их удобства автобус, следующий по укороченной схеме маршрута №39, будет работать по дополнительному графику с 17.30 до 21.30.
Кроме того, купившие билеты на матч должны знать, что через остановку Аллея Ростов-Арена проходят автобусы маршрутов: № 8, 49 и 65а.
Напомним, 29 апреля ничьей закончилась встреча ФК «Ростов» со «Спартаком». В итоге ростовская команда на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице.