Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Федоров рассказал, что у ВСУ есть около 30 целей, которые они собираются атаковать. Он уточнил, что это якобы могут быть развязки на трассе М-4 «Дон» и Ворошиловский мост в донской столице.
«Список большой, там более 30 позиций. По всем из них американцы дали полнейшую информацию», — уточнил Федоров.
Он добавил, что Украина для наступления якобы подготовила 1,5 тысячи беспилотников, в том числе тяжелые. Официальных комментариев по этому поводу не было, они уточняются.
Ранее ростовский депутат Александр Бородай рассказал, когда может завершиться спецоперация.