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Эксперт Федоров заявил, что ВСУ могут ударить по Ворошиловскому мосту в Ростове

6 мая 2023, 17:37
Фото: 1mi
Бывший заместитель главы МИДа РФ Андрей Федоров заявил, что Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону может стать целью Украины, прозвучало в передаче «Место встречи» на НТВ.

Федоров рассказал, что у ВСУ есть около 30 целей, которые они собираются атаковать. Он уточнил, что это якобы могут быть развязки на трассе М-4 «Дон» и Ворошиловский мост в донской столице.

«Список большой, там более 30 позиций. По всем из них американцы дали полнейшую информацию», — уточнил Федоров.

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Он добавил, что Украина для наступления якобы подготовила 1,5 тысячи беспилотников, в том числе тяжелые. Официальных комментариев по этому поводу не было, они уточняются.

Ранее ростовский депутат Александр Бородай рассказал, когда может завершиться спецоперация.

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