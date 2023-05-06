rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Изображение материала

Молчащего об СВО ростовчанина Диброва сразу взяли на работу за границей

6 мая 2023, 10:21
Фото: 1MI
Молчащего об СВО ростовчанина Диброва сразу взяли на работу за границей
Ростовчанин Дмитрий Дибров, который совсем недавно покинул шоу «Кто хочет стать миллионером?», уже нашёл работу, пишет «Экспресс газета».

Вместе со своей семьей Дибров улетел в Намибию. Там он вместе со своей женой будут работать в качестве гидов. Однако, сколько стоят их услуги, не сообщается.

Ростовчанин Дибров попал в ДТП с полицейской машиной
Узнать подробнее

О новом виде деятельности Диброва стало известно со страницы в соцсети его супруги. Там же она, по предварительной информации, рассказывала о том, что работа мужа на Первом канале приносила им основной доход. 

Ранее Дибров заявил в интервью журналистам, что с Первым каналом он не планирует разрывать отношения. Там его ждут новые проекты.

Читайте также:
Молчащий о СВО ростовчанин Дмитрий Дибров уехал в Дубай
Читайте также:
Молчащий о СВО ростовчанин Дибров шокировал народного артиста Грузии наглостью
Читайте также:
Ростовчанин Дмитрий Дибров признался, что мечтал жениться на Гузеевой
#Новости о Дмитрии Диброве#Новости шоу-бизнеса#Ростовские знаменитости#Общество#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Дмитрий Дибров
Подпишитесь
Власти Ростовской области разрешили себе реквизировать имущество граждан во время ЧС
Сегодня, 07:53
Военная полиция ЮВО накануне 9 Мая перейдет на усиленный режим работы
Сегодня, 09:03
Власти Ростова-на-Дону призвали всех горожан к бдительности на 9 Мая
Сегодня, 07:39
В зоопарке Ростова сделали педикюр под наркозом пожилому тигру Артему
Сегодня, 10:57
«Начал танцевать буги-вуги»: что Горбачев и Ельцин делали в Ростове
Сегодня, 04:11