Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Вместе со своей семьей Дибров улетел в Намибию. Там он вместе со своей женой будут работать в качестве гидов. Однако, сколько стоят их услуги, не сообщается.
О новом виде деятельности Диброва стало известно со страницы в соцсети его супруги. Там же она, по предварительной информации, рассказывала о том, что работа мужа на Первом канале приносила им основной доход.
Ранее Дибров заявил в интервью журналистам, что с Первым каналом он не планирует разрывать отношения. Там его ждут новые проекты.