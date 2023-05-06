Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
А происходили все эти события в 1996 году, в рамках предвыборной кампании по выборам президента России.
Но начнем с Горбачева. Вот я до сих пор не могу понять, зачем Михаил Сергеевич Горбачев это сделал, то есть решил принять участие в выборах. Ведь он не мог не знать, что рейтинг у него почти нулевой. Рейтинг почти нулевой был и у его оппонента, президента России Бориса Николаевича Ельцина. Но это тоже отдельная история.
Горбачев прибыл в Ростов обычным рейсом «Донавиа». Позиционировал себя как подлинный социал-демократ, конечно, критиковал Ельцина и его политический курс. Правда, Горбачева уже никто не слушал, так как его политика, опирающаяся на перестройку и гласность, по мнению большинства россиян, привела к развалу Советского Союза.
Я думал, да и сейчас так считаю, что Михаил Сергеевич просто не понял масштаба страны и тех грандиозных реформ, которые он затеял. Я в юности, будучи комсомольцем, верил в перестройку. Мы все ждали перемен, перемен требовали наши сердца, как пел легендарный Цой. Все хотели лучшего для страны, а не ее развала. Но это мое, конечно, субъективное мнение.
Знаете, на латыни есть такое выражение Vae victis. Оно переводится как «Горе побежденным». К несчастью, в мире со времен Римской империи ничего не изменилось. Горбачев был побежденным. И этим все сказано.
В Ростове визит Горбачева в 1996 году прошел почти незамеченным. По крайней мере, средства массовой информации его встречи с избирателями, на мой взгляд, освещали очень вяло.
Помню, что одна из встреч Горбачева с избирателями состоялась на летней эстраде «Ракушка» в парке имени М. Горького. Там собралось немало зевак.
Этот визит Горбачева в Ростов я запомнил хорошо. Дело в том, что в тот день я со своей девушкой сидел на лавочке в том парке. Помню, что нашу идиллию прервали милиционеры, коих в парке было тогда немало.
Признаюсь, я был в шоке от того, что Горбачев находится рядом со мной. Хотя на его выступление мы не пошли.
По данным статистики, которую можно найти в Интернете, Горбачев набрал в первом туре 0,51 процента и занял 7-е место среди 11 претендентов (во второй тур вышли Ельцин и Зюганов). Я бы сказал, что фиаско − это даже не то слово, чтобы охарактеризовать этот провал на выборах, который был вполне предсказуем, на мой взгляд.
А еще в это же время наш город посетил первый президент России Борис Николаевич Ельцин. И потряс весь мир незабываемым танцем у нас на стадионе. Вот его визит запомнили все.
Надо сказать, что президентские выборы в тот 1996 год были тяжелыми. Для определения победителя потребовалось два тура. Причем до последнего дня голосования никто не знал имя победителя. Реальные шансы стать президентом России имел лидер коммунистов Геннадий Андреевич Зюганов. Напомню, что та предвыборная кампания начиналась на фоне победы в декабре 1995 года коммунистов на выборах в Государственную Думу. В тот период у президента России Бориса Николаевича Ельцина был крайне низкий рейтинг. Он был непопулярен в народе. Это и понятно. В стране людям не платили зарплаты, была массовая безработица.
Да я сам в те годы работал врачом-урологом в медсанчасти завода «Ростсельмаш» (бывшая городская больница № 10, ныне областная клиническая больница № 2). Хорошо помню, как в один год мы восемь месяцев не получали зарплату! Выживали как могли. А потом нам ее выдали. Но не деньгами, а котлами. Потом мы эти котлы с моим старшим братом Тиграном продавали на базаре. Более того, в те самые девяностые было время, когда на Нахичеванском рынке у нас был свой ларек, где мы с друзьями в свободное от работы время продавали все, что только можно: памперсы, сникерсы, тампаксы, сигареты, пепси-колу, презервативы. Я продавал в этом ларьке даже книги собственного сочинения. Так что-то время было особенным, тяжелым, но веселым.
И все же, несмотря на все трудности и невзгоды, Ельцин победил на президентских выборах в 1996 году. Почему? Коммунисты до сих пор говорят, что результаты выборов были сфальсифицированы и что Ельцину помогли выиграть западные политтехнологи. Я думаю, что немаловажную роль в той победе Ельцина сыграла его харизма. Он был лидер. Настоящий мужик, который знал, что надо сказать избирателю, чтобы понравиться. Вспомните раннего Ельцина, как он был популярен в народе. Особенно когда был в оппозиции к Горбачеву. Ельцин мог и выпить, и потанцевать. А это нашему народу нравилось. А еще нравилось нашим эстрадным звездам зарабатывать немаленькие деньги за агитацию. Спели на стадионе шлягеры, попросили голосовать за Бориса Николаевича − и обеспечены на долгие годы. Кстати, на эти стадионы люди шли с удовольствием. Ведь поют народные любимцы, поют бесплатно.
Кстати, предвыборная кампания Ельцина шла под лозунгом «Голосуй или проиграешь». И не только в Ростове, но и по всей стране ездили звезды эстрады, агитировали голосовать за Ельцина. Естественно, что подобная агитбригада посетила и Ростов. Ельцина встречал лично губернатор. Ну, а нас, работников Сельмаша и медсанчасти завода «Ростсельмаш», добровольно-принудительно погнали на стадион поддержать Бориса Николаевича.
Все стояли и аплодировали, когда пел Евгений Осин. Было весело. Затем на сцене появился Ельцин и начал танцевать буги-вуги. Правда, я не знаю, как назвать этот неподражаемый танец, если честно. Потом эти кадры показали во всех странах.
Что можно еще сказать по поводу тех незабываемых визитов лидеров нашей страны?
Сейчас многие ругают Ельцина и Горбачева. Можно. За это вам ничего не будет. Это как в советское время ругать Керенского или Николая II. Знаете, мне неприятно, когда сегодня показывают по телевизору политиков, поливающих грязью того же Ельцина, которые в том самом памятном 1996 году не знали, как выслужиться перед ним. Напомню, что есть такое выражение: «Для того чтобы дергать за хвост мертвого льва, не требуется ни мужества, ни мудрости». И еще есть известное высказывание, что у истории нет сослагательного наклонения. Сложилось в нашей судьбе и жизни так, как сложилось. И все это наша история, к которой относиться надо с уважением, делать выводы, извлекать уроки на будущее.
Георгий Багдыков