Да я сам в те годы работал врачом-урологом в медсанчасти завода «Ростсельмаш» (бывшая городская больница № 10, ныне областная клиническая больница № 2). Хорошо помню, как в один год мы восемь месяцев не получали зарплату! Выживали как могли. А потом нам ее выдали. Но не деньгами, а котлами. Потом мы эти котлы с моим старшим братом Тиграном продавали на базаре. Более того, в те самые девяностые было время, когда на Нахичеванском рынке у нас был свой ларек, где мы с друзьями в свободное от работы время продавали все, что только можно: памперсы, сникерсы, тампаксы, сигареты, пепси-колу, презервативы. Я продавал в этом ларьке даже книги собственного сочинения. Так что-то время было особенным, тяжелым, но веселым.