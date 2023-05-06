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Накануне Дня Победы в центре Ростова прошел студенческий парад

6 мая 2023, 05:27
Фото: ДГТУ
Накануне Дня Победы в центре Ростова прошел студенческий парад

В честь Дня Победы в центре Ростова устроили студенческий парад 5 мая

Межвузовский военно-патриотический праздник «Поклонимся великим тем годам…» прошел в Ростове 5 мая, сообщает пресс-служба одного из вузов региона.

Ежегодное мероприятие собрало 6000 жителей донской столицы. Праздник, который был организован на площади Гагарина, посвящен 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

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В этот день состоялось возложение цветов к памятнику сотрудникам другого вуза и студентам, погибшим в годы войны. Жители и гости Ростова смогли на выставке увидеть образцы военной техники прошлого, а также современного стрелкового оружия.

Ранее на сайте мэрии Ростова была опубликована праздничная афиша. Причем салюта в честь Дня Победы там не заявлено.

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