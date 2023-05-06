Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Ежегодное мероприятие собрало 6000 жителей донской столицы. Праздник, который был организован на площади Гагарина, посвящен 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
В этот день состоялось возложение цветов к памятнику сотрудникам другого вуза и студентам, погибшим в годы войны. Жители и гости Ростова смогли на выставке увидеть образцы военной техники прошлого, а также современного стрелкового оружия.
Ранее на сайте мэрии Ростова была опубликована праздничная афиша. Причем салюта в честь Дня Победы там не заявлено.