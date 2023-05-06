Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Напомним, что супругов подозревают в убийстве восьмимесячного ребенка, тело которого расчленили и перекрутили в мясорубке. А далее положили в пакеты.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, а фигурантов заключили под стражу. Теперь издание Kp.rostov написало, что ранее ростовчанка попадалась на краже косметики из магазина, из-за чего в отношении нее заводили дело.
«Суд учел, что она — в декрете, и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что родители отрицают вину в убийстве.