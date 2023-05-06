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Подозреваемая в убийстве маленькой дочери ростовчанка попадалась на краже

6 мая 2023, 11:42
Фото: 1mi
Жительница Ростова-на-Дону, которую заподозрили в убийстве маленькой дочери, ранее попадалась на краже, сообщают СМИ.

Напомним, что супругов подозревают в убийстве восьмимесячного ребенка, тело которого расчленили и перекрутили в мясорубке. А далее положили в пакеты.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, а фигурантов заключили под стражу. Теперь издание Kp.rostov написало, что ранее ростовчанка попадалась на краже косметики из магазина, из-за чего в отношении нее заводили дело. 

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«Суд учел, что она — в декрете, и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что родители отрицают вину в убийстве.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Убийство ребенка в Ростове#Убийство в Ростове#Преступление в Ростове
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