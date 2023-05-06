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Погибший на СВО житель Ростовской области Нищерет представлен к ордену Мужества

6 мая 2023, 18:15
Фото: 1mi
К ордену Мужества посмертно представили жителя Ростовской области Владимира Нищерета, который погиб в зоне СВО, сообщают СМИ.

Donday пишет, что боец погиб в декабре, но о его смерти стало известно сейчас. Издание уточнило, что он присоединился к спецоперации осенью 2022 года.

«В тот вечер военнослужащий общался со своей супругой по видеосвязи, но через некоторое время отключился и пропал. По словам сослуживцев, его не стало около 23:30», — пишет издание.

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Оно добавило, что боец спас четырех товарищей. Официальной информации о произошедшем не было, она уточняется. 

Ранее ростовский депутат Александр Бородай рассказал, когда может завершиться спецоперация.

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