Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
Donday пишет, что боец погиб в декабре, но о его смерти стало известно сейчас. Издание уточнило, что он присоединился к спецоперации осенью 2022 года.
«В тот вечер военнослужащий общался со своей супругой по видеосвязи, но через некоторое время отключился и пропал. По словам сослуживцев, его не стало около 23:30», — пишет издание.
Оно добавило, что боец спас четырех товарищей. Официальной информации о произошедшем не было, она уточняется.
Ранее ростовский депутат Александр Бородай рассказал, когда может завершиться спецоперация.