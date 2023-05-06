«Одна девушка отнесла котенка к ветеринарам, у него зафиксировали гематомы, травму верхней челюсти, черепно-мозговую травму, паралич передней лапы и шок. Котенка лечили в течение недели и он уже встал на лапы», — сказано в сообщении.