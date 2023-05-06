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Published Сегодня, 12:43

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Ребенка в Ростовской области поймали при попытке убить котенка

6 мая 2023, 12:43
Фото: 1mi
В Шахтах Ростовской области ребенок пытался убить котенка, сообщает Telegram-канал Don_mash.

По словам очевидцев, мальчик швырял котенка и бил его ногами, пока не вмешались прохожие. Очевидцы отругали его и заметили, что животное еле шевелится.

«Одна девушка отнесла котенка к ветеринарам, у него зафиксировали гематомы, травму верхней челюсти, черепно-мозговую травму, паралич передней лапы и шок. Котенка лечили в течение недели и он уже встал на лапы», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что теперь пациенту подыщут новых владельцев.

Ранее живодеры оставили умирать раненую и привязанную к дереву собаку под Ростовом.

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