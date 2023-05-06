Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
По словам очевидцев, мальчик швырял котенка и бил его ногами, пока не вмешались прохожие. Очевидцы отругали его и заметили, что животное еле шевелится.
«Одна девушка отнесла котенка к ветеринарам, у него зафиксировали гематомы, травму верхней челюсти, черепно-мозговую травму, паралич передней лапы и шок. Котенка лечили в течение недели и он уже встал на лапы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что теперь пациенту подыщут новых владельцев.
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