Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Днем в субботу местами воздух прогревался до 24 градусов и было облачно. В воскресенье максимальная температура составит 12 градусов и начнутся дожди.
На следующей неделе будет еще холоднее и температура в понедельник и вторник не превысит 10 градусов. Однако к пятнице, 12 мая, может потеплеть до 20 градусов.
Все эти дни город будет заливать дождями, в том числе в ночное время.
Ранее рынок с магазинами затопило на Военведе в Ростове днем 28 апреля из-за дождя. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.