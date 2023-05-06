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Резкое похолодание до 12 градусов придет в Ростов-на-Дону с 7 мая

6 мая 2023, 16:01
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону с воскресенья, 7 мая, начнутся похолодания, сообщили в Гидрометцентре.

Днем в субботу местами воздух прогревался до 24 градусов и было облачно. В воскресенье максимальная температура составит 12 градусов и начнутся дожди.

На следующей неделе будет еще холоднее и температура в понедельник и вторник не превысит 10 градусов. Однако к пятнице, 12 мая, может потеплеть до 20 градусов.

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Все эти дни город будет заливать дождями, в том числе в ночное время. 

Ранее рынок с магазинами затопило на Военведе в Ростове днем 28 апреля из-за дождя. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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