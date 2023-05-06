Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Днем в субботу, 6 мая, водитель Renault Logan во время разворота столкнулся с Chevrolet Cobalt, который ехал в попутном направлении. Травмы получили оба водителя, а также 58-летняя пассажирка.
Отмечается, что пострадавших доставили в медицинское учреждение. Информации об их состоянии сейчас нет.
Сама авария произошла на Цимлянском шоссе.
Ранее бабушку с двухлетним внуком сбили на переходе в Ростовской области 5 мая.