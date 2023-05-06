rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Изображение материала

Три человека пострадали в аварии с двумя машинами в Ростовской области днем 6 мая

6 мая 2023, 13:00
Фото: 1mi
В Волгодонске столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали три человека, сообщили в УГИБДД по региону.

Днем в субботу, 6 мая, водитель Renault Logan во время разворота столкнулся с Chevrolet Cobalt, который ехал в попутном направлении. Травмы получили оба водителя, а также 58-летняя пассажирка.

Отмечается, что пострадавших доставили в медицинское учреждение. Информации об их состоянии сейчас нет.

Два водителя погибли в ДТП на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» 30 апреля
Узнать подробнее

Сама авария произошла на Цимлянском шоссе.

Ранее бабушку с двухлетним внуком сбили на переходе в Ростовской области 5 мая.

Читайте также:
Депутата Госдумы от Пермского края заподозрили в намеренном ДТП во время гонок в СочиДва водителя погибли в ДТП на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» 30 апреляГигантская пробка образовалась на мосту Стачки в Ростове из-за ДТП
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#ДТП в Волгодонске#Авария в Волгодонске#ДТП с ранеными
Подпишитесь
Подозреваемая в убийстве маленькой дочери ростовчанка попадалась на краже
Сегодня, 11:42
Более 640 жителей в Ростовской области пострадали из-за укусов клещей в 2023 году
Сегодня, 11:52
В Ростове хотят эвакуировать весь личный транспорт из зоны организации парада Победы
Сегодня, 12:04
Водители заявили о пятичасовой пробке на границе с Ростовской областью днем 6 мая
Сегодня, 12:26
Ребенка в Ростовской области поймали при попытке убить котенка
Сегодня, 12:43
В Ростове-на-Дону до середины осени запретили жарить шашлыки на костре
Сегодня, 13:58