Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
ДТП произошло на улице Сарматской в дневное время, когда водитель автомобиля Daewoo Matiz не справился с управлением при левом повороте и выехал на встречную полосу, где разрешено движение только в противоположном направлении. В результате он столкнулся с машиной Dodge.
Последний автомобиль в это время двигался во встречном направлении. От удара пострадала 82-летняя пассажирка Matiz.
Женщину доставили в медицинское учреждение, о ее состоянии информации нет.
Ранее в Ростовской области 39-летний водитель погиб, не уступив дорогу грузовику.