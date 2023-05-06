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В Новочеркасске пострадала 82-летняя пенсионерка в аварии с Dodge

6 мая 2023, 16:45
Фото: 1mi
В Новочеркасске ранения получила пожилая женщина в аварии с двумя автомобилями, сообщили в УГИБДД по региону.

ДТП произошло на улице Сарматской в дневное время, когда водитель автомобиля Daewoo Matiz не справился с управлением при левом повороте и выехал на встречную полосу, где разрешено движение только в противоположном направлении. В результате он столкнулся с машиной Dodge.

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Последний автомобиль в это время двигался во встречном направлении. От удара пострадала 82-летняя пассажирка Matiz.

Женщину доставили в медицинское учреждение, о ее состоянии информации нет.

Ранее в Ростовской области 39-летний водитель погиб, не уступив дорогу грузовику.

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