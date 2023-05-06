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Published Сегодня, 12:04

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В Ростове хотят эвакуировать весь личный транспорт из зоны организации парада Победы

6 мая 2023, 12:04
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в зоне проведения парада Победы введут запрет на парковку транспорта, сообщают СМИ.

1Rnd пишет, что УЖКХ Пролетарского района обратилось к управляющим компаниям, чтобы жильцов домов попросили не оставлять машины в этой зоне. Речь идет о территории от Театрального до 20-й Линии и от Закруткина до 1-й Майской.

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«Рекомендация распространяется с 18.00 понедельника, 8 мая, до 9.00 среды, 10 мая. Машины из этой зоны будут эвакуированы на спецстоянку», — сказано в сообщении.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее власти Ростова-на-Дону призвали всех горожан к бдительности на 9 Мая.

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