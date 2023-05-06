Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
1Rnd пишет, что УЖКХ Пролетарского района обратилось к управляющим компаниям, чтобы жильцов домов попросили не оставлять машины в этой зоне. Речь идет о территории от Театрального до 20-й Линии и от Закруткина до 1-й Майской.
«Рекомендация распространяется с 18.00 понедельника, 8 мая, до 9.00 среды, 10 мая. Машины из этой зоны будут эвакуированы на спецстоянку», — сказано в сообщении.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее власти Ростова-на-Дону призвали всех горожан к бдительности на 9 Мая.