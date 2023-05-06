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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

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В Ростове-на-Дону до середины осени запретили жарить шашлыки на костре

6 мая 2023, 13:58
Фото: 1mi
В Ростовской области, в том числе Ростове-на-Дону, до 15 октября запрещено разводить костры и соответственно жарить шашлыки, сообщал замгубернатора Сергей Бодряков.

По его словам, запрет начал действовать с 29 апреля и продлится он до середины октября. Он уточнил, что ограничения на разведение костров и сжигание мусора позволят снизить число пожаров.

Шеф-повар рассказал о правильном способе приготовления шашлыка
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Добавим, что весь этот период будет действовать особый противопожарный режим. Местных жителей предупреждали об административной ответственности за нарушения в этой сфере.

Ранее шеф-повар рассказал о правильном способе приготовления шашлыка. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Шашлык в Ростове#Приготовление шашлыка#Запрет в Ростове#Илья Протвинов
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