Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
По его словам, запрет начал действовать с 29 апреля и продлится он до середины октября. Он уточнил, что ограничения на разведение костров и сжигание мусора позволят снизить число пожаров.
Добавим, что весь этот период будет действовать особый противопожарный режим. Местных жителей предупреждали об административной ответственности за нарушения в этой сфере.
Ранее шеф-повар рассказал о правильном способе приготовления шашлыка. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.