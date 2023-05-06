Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Жительница Ростова-на-Дону, которая стала подозреваемой в убийстве своей маленькой дочери, ранее попадалась на краже косметики из магазина.
Ростовчанку и ее супруга подозревают в убийстве и расчленении тела восьмимесячной дочери, которое перекрутили в мясорубке и запаковали в пакеты. Открыто уголовное дело, а родители были отправлены под стражу.
Теперь издание Kp.rostov сообщило, что женщина уже имела проблемы с законом, она была уличена в краже косметики. В результате суд вынес приговор - штраф в размере 15 тысяч рублей, учли смягчающие обстоятельства — она находилась в декретном отпуске. Согласно сообщению, родители отрицают причастность к убийству.
В зоопарке Ростова-на-Дону пожилому тигру по кличке Артем обрезали когти. Эта процедура была необходима, поскольку животное уже не может ухаживать за своими когтями самостоятельно в силу возраста. Сотрудники зоопарка долго не решались на такую процедуру, но опасность травмирования тигра превысила риск от наркоза.
Обрезка когтей была произведена успешно и без осложнений. На данный момент в зоопарке Ростова обитают три тигра, самый старший из которых — Артем, ему уже 17 лет, а обычно, дикие тигры живут около 15 лет. В зоопарке звери доживают до 25 лет.
1Rnd пишет, что в Ростове-на-Дону, в преддверии парада Победы, будет запрещена парковка транспорта в зоне его проведения. Издание уточнило, что управляющие компании обратятся к жильцам с просьбой не оставлять машины на территории от Театрального до 20-й Линии и от Закруткина до 1-й Майской с 18:00 понедельника, 8 мая, до 9:00 среды, 10 мая.
Говорится, что автомобили из этой зоны якобы будут эвакуированы на спецстоянку. Официальной информации об этом пока нет, она уточняется.