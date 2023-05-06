rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Изображение материала

В Ростове-на-Дону тигру сделали педикюр и может начаться массовая эвакуация машин

6 мая 2023, 15:24
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону появились новые подробности дела об убийстве ребенка, тигру в зоопарке обрезали когти и могут начать эвакуировать машины в зоне проведения парада Победы, все самое интересное в материале RostovGazeta.

Подозреваемая в убийстве ребенка попадалась на краже

Жительница Ростова-на-Дону, которая стала подозреваемой в убийстве своей маленькой дочери, ранее попадалась на краже косметики из магазина.

Ростовчанку и ее супруга подозревают в убийстве и расчленении тела восьмимесячной дочери, которое перекрутили в мясорубке и запаковали в пакеты. Открыто уголовное дело, а родители были отправлены под стражу.

Теперь издание Kp.rostov сообщило, что женщина уже имела проблемы с законом, она была уличена в краже косметики. В результате суд вынес приговор - штраф в размере 15 тысяч рублей, учли смягчающие обстоятельства — она находилась в декретном отпуске. Согласно сообщению, родители отрицают причастность к убийству.

Педикюр тигру

В зоопарке Ростова-на-Дону пожилому тигру по кличке Артем обрезали когти. Эта процедура была необходима, поскольку животное уже не может ухаживать за своими когтями самостоятельно в силу возраста. Сотрудники зоопарка долго не решались на такую процедуру, но опасность травмирования тигра превысила риск от наркоза.

Обрезка когтей была произведена успешно и без осложнений. На данный момент в зоопарке Ростова обитают три тигра, самый старший из которых — Артем, ему уже 17 лет, а обычно, дикие тигры живут около 15 лет. В зоопарке звери доживают до 25 лет.

Эвакуация машин

1Rnd пишет, что в Ростове-на-Дону, в преддверии парада Победы, будет запрещена парковка транспорта в зоне его проведения. Издание уточнило, что управляющие компании обратятся к жильцам с просьбой не оставлять машины на территории от Театрального до 20-й Линии и от Закруткина до 1-й Майской с 18:00 понедельника, 8 мая, до 9:00 среды, 10 мая.

Говорится, что автомобили из этой зоны якобы будут эвакуированы на спецстоянку. Официальной информации об этом пока нет, она уточняется.

Читайте также:
В зоопарке Ростова сделали педикюр под наркозом пожилому тигру Артему
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Тигр в зоопарке#Убийство ребенка в Ростове#Убийство#Преступление в Ростове#Новости Ростова#Парад Победы в Ростове
Подпишитесь
Подозреваемая в убийстве маленькой дочери ростовчанка попадалась на краже
Сегодня, 11:42
Более 640 жителей в Ростовской области пострадали из-за укусов клещей в 2023 году
Сегодня, 11:52
В Ростове хотят эвакуировать весь личный транспорт из зоны организации парада Победы
Сегодня, 12:04
Водители заявили о пятичасовой пробке на границе с Ростовской областью днем 6 мая
Сегодня, 12:26
Ребенка в Ростовской области поймали при попытке убить котенка
Сегодня, 12:43
В Ростове-на-Дону до середины осени запретили жарить шашлыки на костре
Сегодня, 13:58