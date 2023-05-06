Обрезка когтей была произведена успешно и без осложнений. На данный момент в зоопарке Ростова обитают три тигра, самый старший из которых — Артем, ему уже 17 лет, а обычно, дикие тигры живут около 15 лет. В зоопарке звери доживают до 25 лет.