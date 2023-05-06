rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Изображение материала

В Ростове потеплеет до +26 градусов 6 мая

6 мая 2023, 07:17
Фото: 1MI
В субботу, 6 мая ожидается до 26 градусов тепла в Ростове, сообщают метеорологи.
В субботу, 6 мая ожидается до 26 градусов тепла в Ростове, сообщают метеорологи.

Облачная погода с прояснениями будет в течение дня в донской столице. Однако уже вечером небо заволокли тучи, вместе с которыми в воскресенье в город придут дожди. 

Ветер будет дуть северный и северо-западный днем, 6 мая. К вечеру его направление поменяется на северо-восточный. Скорость ветра в дневные часы составит 3-6 метра в секунду, а вечером - 5-8 метров в секунду.

Как ливень топил Ростов-на-Дону и вызвал транспортный коллапс
Узнать подробнее

Температура воздуха вечером снизится до 14-16 градусов. В воскресенье в Ростове похолодает до плюс 11 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что в донской столице похолодает до 0 градусов. В воскресенье, 7 мая, в городе ожидается ливень с грозой.

Читайте также:
Дожди и потепление до +22 придут в Ростов в первые дни мая
#Погода Ростов#Погода#Погода в Ростове#Тепло в Ростове#Прогноз#Прогноз погоды#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Движение парализовано на границе Ростовской области и ДНР из-за объявления эвакуации
Вчера, 20:53
Власти запретят парковку в центре Ростова в День Победы
Сегодня, 06:44
В Ростове потратят почти 1 млрд рублей на 20 электробусов
Сегодня, 06:15
«Спада не будет»: ростовский риэлтор прогнозирует рост цен на жилье
Вчера, 20:42
Бабушку с двухлетним внуком сбили на переходе в Ростовской области 5 мая
Сегодня, 05:42
«Начал танцевать буги-вуги»: что Горбачев и Ельцин делали в Ростове
Сегодня, 04:11