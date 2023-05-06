Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Облачная погода с прояснениями будет в течение дня в донской столице. Однако уже вечером небо заволокли тучи, вместе с которыми в воскресенье в город придут дожди.
Ветер будет дуть северный и северо-западный днем, 6 мая. К вечеру его направление поменяется на северо-восточный. Скорость ветра в дневные часы составит 3-6 метра в секунду, а вечером - 5-8 метров в секунду.
Температура воздуха вечером снизится до 14-16 градусов. В воскресенье в Ростове похолодает до плюс 11 градусов.
Ранее синоптики сообщили, что в донской столице похолодает до 0 градусов. В воскресенье, 7 мая, в городе ожидается ливень с грозой.