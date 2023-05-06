Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:43
Конкурс на закупку 20 электробусов разместило МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова». Заказчиком выступает Департамент транспорта донской столицы.
Средства должны быть выделены из городского бюджета. За каждый электробус готовы заплатить 46,2 миллиона рублей.
Тендер был размещен 5 мая. Подать заявку можно до 22 мая. Срок исполнения контракта: до конца текущего года.
Все электробусы должны вмещать в себя минимум 85 пассажиров и оборудованы минимум одним местом для инвалидов. Минимальная скорость движения машин не должна быть ниже 70 километров в час.
Ранее стало известно, что в Ростовской области в 2023 году выделят свыше трех миллиардов рублей на закупку 40 электробусов. Они будут обеспечивать транспортную необходимость трёх города: Ростова, Таганрога и Волгодонска.