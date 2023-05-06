Идея создания монумента принадлежит близким бойцов, ее поддержали бизнесмены и власти. Скульптор изобразил четыре воина разных эпох — участник СВО, ветеран войн на Кавказе, «афганец» и солдат ВОВ выходят из пламени взрыва в бессмертие.