Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Идея создания монумента принадлежит близким бойцов, ее поддержали бизнесмены и власти. Скульптор изобразил четыре воина разных эпох — участник СВО, ветеран войн на Кавказе, «афганец» и солдат ВОВ выходят из пламени взрыва в бессмертие.
Участниками мероприятий стали юнармейцы, ветераны боевых действий, знакомые и родственники военнослужащих. Оно прошло в субботу, 6 мая.
Ранее стало известно, что памятники героям ВОВ в Ростовской области приводят в порядок к 9 мая.