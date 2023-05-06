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В Ростовской области открыли памятник участникам СВО 6 мая

6 мая 2023, 17:12
Фото: 1mi
В Ростовской области состоялось открытие памятника, посвященного участникам специальной операции, сообщили в правительстве региона.

Идея создания монумента принадлежит близким бойцов, ее поддержали бизнесмены и власти. Скульптор изобразил четыре воина разных эпох — участник СВО, ветеран войн на Кавказе, «афганец» и солдат ВОВ выходят из пламени взрыва в бессмертие.

Памятники героям ВОВ в Ростовской области приводят в порядок к 9 мая
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Участниками мероприятий стали юнармейцы, ветераны боевых действий, знакомые и родственники военнослужащих. Оно прошло в субботу, 6 мая.

Ранее стало известно, что памятники героям ВОВ в Ростовской области приводят в порядок к 9 мая.

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