Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Участниками мероприятия стали ученики, педагоги и близкие погибшего военнослужащего. Директор рассказала о выпускнике, ставшем участником спецоперации.
«Строки биографии Героя вызвали неподдельные слезы у всех присутствующих», — сказано в сообщении.
В завершении мероприятия участники возложили цветы. Добавим, что «Парта Героя» — это ученическая парта, на которой размещены снимок бойца и его биография.
Ранее донской пчеловод поддержал бойцов СВО высадкой 1,5 тысячи тюльпанов в форме буквы Z.