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В таганрогской школе в честь погибшего в зоне СВО Удовиченко открыли «Парту Героя»

6 мая 2023, 11:19
Фото: 1mi
В Таганроге в школе №27 состоялось открытие «Парты Героя» в честь погибшего в спецоперации Романа Удовиченко, сообщили в мэрии.

Участниками мероприятия стали ученики, педагоги и близкие погибшего военнослужащего. Директор рассказала о выпускнике, ставшем участником спецоперации.

«Строки биографии Героя вызвали неподдельные слезы у всех присутствующих», — сказано в сообщении.

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В завершении мероприятия участники возложили цветы. Добавим, что «Парта Героя» — это ученическая парта, на которой размещены снимок бойца и его биография.

Ранее донской пчеловод поддержал бойцов СВО высадкой 1,5 тысячи тюльпанов в форме буквы Z.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погибшие в СВО#Парта героя в Таганроге#Новости СВО#Касается каждого
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