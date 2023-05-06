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В зоопарке Ростова сделали педикюр под наркозом пожилому тигру Артему

6 мая 2023, 10:57
Фото: Ростовский зоопарк
В зоопарке Ростова сделали маникюр под наркозом пожилому тигру Артему
Пожилому тигру в зоопарке Ростова ветеринары обрезали когти, сообщается на странице зоопарка во «ВКонтакте».

Дикие тигры живут около 15 лет, а в зоопарке звери доживают до 25 лет. Тигру Артему уже 17 лет. Сам он уже не может ухаживать за своими когтями в силу возраста. 

Этим пришлось заняться ветеринарам. Сотрудники долго не решались на эту процедуру, поскольку ее нужно делать под наркозом. Но опасность травмирования тигра превысила риск последствий от наркоза. Артем хорошо перенес процедуру.

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Стоит отметить, что всего в зоопарке Ростова сейчас обитают три тигра. Артем из них самый старый.

Ранее из Ростова в Москву привезли белую медведицу Айку. Она родилась в донской столице три года назад.

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