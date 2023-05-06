Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Дикие тигры живут около 15 лет, а в зоопарке звери доживают до 25 лет. Тигру Артему уже 17 лет. Сам он уже не может ухаживать за своими когтями в силу возраста.
Этим пришлось заняться ветеринарам. Сотрудники долго не решались на эту процедуру, поскольку ее нужно делать под наркозом. Но опасность травмирования тигра превысила риск последствий от наркоза. Артем хорошо перенес процедуру.
Стоит отметить, что всего в зоопарке Ростова сейчас обитают три тигра. Артем из них самый старый.
Ранее из Ростова в Москву привезли белую медведицу Айку. Она родилась в донской столице три года назад.