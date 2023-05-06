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Власти Ростова-на-Дону призвали всех горожан к бдительности на 9 Мая

6 мая 2023, 07:39
Фото: 1MI
Власти Ростова призвали жителей к бдительности в преддверии 9 мая
Накануне празднования Дня Победы жителей Ростова предупредили о возможных опасностях, сообщается на сайте администрации города.

В городе создана специальная антитеррористическая комиссия, которая доводит до сведения граждан, что в донской столицы принимаются дополнительные меры по безопасности.

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При обнаружении подозрительных предметов граждан просят сообщать по телефонам, которые опубликованы на сайте мэрии. Кроме того, жителей Ростова предупреждают о том, что в городе на ряде улиц будет запрещена парковка личных транспортных средств 9 мая. Это касается улиц Советской, Театральной и Большой Садовой.

Ранее стало известно, что в Ростовской области будет отменен парад Победы в Новочеркасске. Такое решение приняли военные.

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