При обнаружении подозрительных предметов граждан просят сообщать по телефонам, которые опубликованы на сайте мэрии. Кроме того, жителей Ростова предупреждают о том, что в городе на ряде улиц будет запрещена парковка личных транспортных средств 9 мая. Это касается улиц Советской, Театральной и Большой Садовой.