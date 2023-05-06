Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Имущество может потребоваться властям в случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий и других чрезвычайных ситуациях. Причем решение о реквизиции может быть принято по решению областного правительства.
В постановлении прописан порядок реквизиции имущества граждан. Так, для этого будет создан уполномоченный орган, который в трехдневный срок после выхода распоряжения главы региона должен запросить сведения об объектах недвижимости, подлежащих реквизиции.
В постановлении прописаны и другие сведения о порядке реквизиции имущества. Так, например, там содержатся сведения о сроках реквизиции.
Ранее стало известно, что из-за объявленной эвакуации мирного населения в Запорожской области на погранпереходе Успенка скопилось большое число личного транспорта. Как сообщают очевидцы, люди стараются покинуть зону возможного боестолкновения.