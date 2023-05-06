rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Изображение материала

Власти Ростовской области разрешили себе реквизировать имущество граждан во время ЧС

6 мая 2023, 07:53
Фото: 1MI
Власти Ростовской области теперь могут реквизировать имущество граждан
Постановление, которое позволяет реквизировать имущество у жителей Ростовской области при определенных обстоятельствах, подписал губернатор региона Василий Голубев. Документ размещен на сайте облправительства.

Имущество может потребоваться властям в случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий и других чрезвычайных ситуациях. Причем решение о реквизиции может быть принято по решению областного правительства.

В постановлении прописан порядок реквизиции имущества граждан. Так, для этого будет создан уполномоченный орган, который в трехдневный срок после выхода распоряжения главы региона должен запросить сведения об объектах недвижимости, подлежащих реквизиции.

Власти Ростовской области намерены улучшить систему оповещения населения на случай ЧС
Узнать подробнее

В постановлении прописаны и другие сведения о порядке реквизиции имущества. Так, например, там содержатся сведения о сроках реквизиции.

Ранее стало известно, что из-за объявленной эвакуации мирного населения в Запорожской области на погранпереходе Успенка скопилось большое число личного транспорта. Как сообщают очевидцы, люди стараются покинуть зону возможного боестолкновения.

Читайте также:
У главы администрации в Ростове появится заместитель по гражданской обороне и ЧС
Читайте также:
В Ростове-на-Дону к спасению людей при ЧС привлекут нештатные формирования
#Режим ЧС#ЧС#Имущество#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Голубев
Подпишитесь
Движение парализовано на границе Ростовской области и ДНР из-за объявления эвакуации
Вчера, 20:53
Власти запретят парковку в центре Ростова в День Победы
Сегодня, 06:44
В Ростове потратят почти 1 млрд рублей на 20 электробусов
Сегодня, 06:15
«Спада не будет»: ростовский риэлтор прогнозирует рост цен на жилье
Вчера, 20:42
Бабушку с двухлетним внуком сбили на переходе в Ростовской области 5 мая
Сегодня, 05:42
«Начал танцевать буги-вуги»: что Горбачев и Ельцин делали в Ростове
Сегодня, 04:11