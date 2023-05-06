Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Днем в субботу, 6 мая, на трассе М-4 «Дон» водитель «Лады Приора» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в фуру Scania. После этого «Ладу» отбросило на Audi A6.
«Водитель отечественного автомобиля скончался от полученных ранений до приезда скорой. Известно, что ему было 59 лет», — сказано в сообщении.
Ранее КамАЗ с грунтом перевернулся на Малиновского в Ростове, спровоцировав огромную пробку.