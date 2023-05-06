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Водитель погиб в лобовой аварии с фурой в Ростовской области днем 6 мая

6 мая 2023, 13:08
Фото: 1mi
В Ростовской области произошла тройная авария с грузовиком, в которой погиб один человек, сообщили в УГИБДД по региону.

Днем в субботу, 6 мая, на трассе М-4 «Дон» водитель «Лады Приора» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в фуру Scania. После этого «Ладу» отбросило на Audi A6.

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«Водитель отечественного автомобиля скончался от полученных ранений до приезда скорой. Известно, что ему было 59 лет», — сказано в сообщении.

Ранее КамАЗ с грунтом перевернулся на Малиновского в Ростове, спровоцировав огромную пробку.

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