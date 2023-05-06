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Водитель в неадекватном состоянии устроил взрыв в Ейске

6 мая 2023, 14:58
Фото: 1mi
В Ейске мужчина в неадекватном состоянии заперся в машине, после чего произошел взрыв, сообщил в Telegram глава района Роман Бублик.

Он рассказал, что никто кроме водителя не пострадал, сейчас безопасности людей ничего не угрожает. В этой зоне перекрыли движение и оцепили район.

«На месте происшествия работают психологи, сотрудники ОМВД России и регионального УФСБ. Сейчас экстренными службами проводятся все необходимые мероприятия», — уточнил Бублик.

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Он попросил всех соблюдать спокойствие и доверять информации только от официальных источников.

«Для социальной дестабилизации злоумышленники могут распространять недостоверные данные», — прокомментировали в городской администрации.

Ранее стали известны подробности мощного хлопка в Ростове-на-Дону вечером 26 апреля

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