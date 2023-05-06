Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Updated Сегодня, 15:00
Он рассказал, что никто кроме водителя не пострадал, сейчас безопасности людей ничего не угрожает. В этой зоне перекрыли движение и оцепили район.
«На месте происшествия работают психологи, сотрудники ОМВД России и регионального УФСБ. Сейчас экстренными службами проводятся все необходимые мероприятия», — уточнил Бублик.
Он попросил всех соблюдать спокойствие и доверять информации только от официальных источников.
«Для социальной дестабилизации злоумышленники могут распространять недостоверные данные», — прокомментировали в городской администрации.
Ранее стали известны подробности мощного хлопка в Ростове-на-Дону вечером 26 апреля