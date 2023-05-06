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Водители заявили о пятичасовой пробке на границе с Ростовской областью днем 6 мая

6 мая 2023, 12:26
Фото: 1mi
На пропускном пункте «Успенка» появилась огромная пробка в сторону Ростовской области, сообщили водители на специализированном сайте.

Согласно последнии данным, со стороны ДНР скопились более 100 автомобилей. Водители заявляют, что приходится ждать несколько часов.

«Люди по 4-5 часов стоят», — пишут автомобилисты. В других пунктах пропуска проехать проще, так как машин здесь оказалось не так много.

КамАЗ с грунтом перевернулся на Малиновского в Ростове, спровоцировав огромную пробку
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Ранее КамАЗ с грунтом перевернулся на Малиновского в Ростове, спровоцировав огромную пробку. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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