Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Согласно последнии данным, со стороны ДНР скопились более 100 автомобилей. Водители заявляют, что приходится ждать несколько часов.
«Люди по 4-5 часов стоят», — пишут автомобилисты. В других пунктах пропуска проехать проще, так как машин здесь оказалось не так много.
Ранее КамАЗ с грунтом перевернулся на Малиновского в Ростове, спровоцировав огромную пробку. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.