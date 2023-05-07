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Итоги недели: ростовчане боятся атак беспилотников и реквизации имущества в случае ЧС

7 мая 2023, 15:19
Фото: 1MI
Главные новости Ростовской области с 1 по 7 мая

В Ростовской области боятся атак беспилотников и разрешают реквизацию имущества

Губернатор Ростовской области Василий Голубев разрешил реквизировать имущество населения в случае ЧС, тем временем украинский беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов, а эксперты говорят, что Ворошиловский мост в Ростове может стать новой целью ВСУ.

Реквизация имущества

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, разрешающее властям региона реквизировать имущество местных жителей в определенных обстоятельствах. Среди них — стихийные бедствия, аварии, эпидемии и другие чрезвычайные ситуации.

Реквизировать имущество можно будет по решению правительства Ростовской области. В постановлении указано, что для этих целей создадут уполномоченный орган. Он в течение трех дней после выхода распоряжения губернатора должен будет запросить сведения об объектах имущества, подлежащих реквизации.

Власти Ростовской области разрешили себе реквизировать имущество граждан во время ЧС
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Атака дрона на Новошахтинский завод

В ночь на 4 мая беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов. Взрыв БПЛА спровоцировал пожар на предприятии.

Инцидент произошел недалеко от поселка Киселевка в Красносулинском районе. Целью беспилотника стали строящиеся конструкции межцеховой эстакады предприятия. Врезавшись в них, дрон взорвался, после чего случился пожар.

Потушить его смогли силами сотрудников завода. Пожарные к ликвидации огня не привлекались. Уже утром предприятие приступило к работе в штатном режиме.

Следственный комитет заявил, что даст правовую оценку инциденту и установит причастных к его совершению.

Пожар уже случался на Новошахтинском заводе в начале этого года. Однако тогда власти официально не связывали его с атакой беспилотников.

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Ворошиловский мост и новые угрозы

Бывший заместитель главы МИД РФ Андрей Федоров заявил, что Ворошиловский мост в Ростове может стать целью для Украины. По его словам, всего у ВСУ есть 30 целей, которые они собираются атаковать.

Помимо Ворошиловского моста, тула входят несколько развязок на трассе М-4 «Дон».

«По всем из них американцы дали полнейшую информацию», — добавил Федоров.

По словам эксперты, Украины подготовила для своего наступления порядка 1,5 тысяч беспилотников, в их числе и тяжелые.

Однако официальной информации об этом не поступало. Она уточняется.

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