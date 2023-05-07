Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Реквизация имущества
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, разрешающее властям региона реквизировать имущество местных жителей в определенных обстоятельствах. Среди них — стихийные бедствия, аварии, эпидемии и другие чрезвычайные ситуации.
Реквизировать имущество можно будет по решению правительства Ростовской области. В постановлении указано, что для этих целей создадут уполномоченный орган. Он в течение трех дней после выхода распоряжения губернатора должен будет запросить сведения об объектах имущества, подлежащих реквизации.
Атака дрона на Новошахтинский завод
В ночь на 4 мая беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов. Взрыв БПЛА спровоцировал пожар на предприятии.
Инцидент произошел недалеко от поселка Киселевка в Красносулинском районе. Целью беспилотника стали строящиеся конструкции межцеховой эстакады предприятия. Врезавшись в них, дрон взорвался, после чего случился пожар.
Потушить его смогли силами сотрудников завода. Пожарные к ликвидации огня не привлекались. Уже утром предприятие приступило к работе в штатном режиме.
Следственный комитет заявил, что даст правовую оценку инциденту и установит причастных к его совершению.
Пожар уже случался на Новошахтинском заводе в начале этого года. Однако тогда власти официально не связывали его с атакой беспилотников.
Ворошиловский мост и новые угрозы
Бывший заместитель главы МИД РФ Андрей Федоров заявил, что Ворошиловский мост в Ростове может стать целью для Украины. По его словам, всего у ВСУ есть 30 целей, которые они собираются атаковать.
Помимо Ворошиловского моста, тула входят несколько развязок на трассе М-4 «Дон».
«По всем из них американцы дали полнейшую информацию», — добавил Федоров.
По словам эксперты, Украины подготовила для своего наступления порядка 1,5 тысяч беспилотников, в их числе и тяжелые.
Однако официальной информации об этом не поступало. Она уточняется.