Реквизировать имущество можно будет по решению правительства Ростовской области. В постановлении указано, что для этих целей создадут уполномоченный орган. Он в течение трех дней после выхода распоряжения губернатора должен будет запросить сведения об объектах имущества, подлежащих реквизации.