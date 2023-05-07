Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Такого лето, по мнению метеорологов, не было уже полтора века. На всей территории России температура воздуха может превысить 40 градусов в летние месяцы.
Небывалая жара будет в российской столице, а также в других регионах страны, в том числе в Сибири и на Урале.
Ранее стало известно, что в Ростовской области любителям шашлыков запретят до осени разводить костры для того, чтобы пожарить мясо. Запрет начал действовать с конца апреля. Таким образом власти хотят снизить число пожаров.