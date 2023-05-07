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Лето в Ростовской области может стать самым жарким за 150 лет

7 мая 2023, 07:20
Фото: 1MI
Лето в Ростовской области может стать самым жарким за полтора века
В России, в том числе в Ростовской области, предстоящее лето может стать экстремально жарким, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на синоптиков.

Такого лето, по мнению метеорологов, не было уже полтора века. На всей территории России температура воздуха может превысить 40 градусов в летние месяцы.

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Небывалая жара будет в российской столице, а также в других регионах страны, в том числе в Сибири и на Урале.

Ранее стало известно, что в Ростовской области любителям шашлыков запретят до осени разводить костры для того, чтобы пожарить мясо. Запрет начал действовать с конца апреля. Таким образом власти хотят снизить число пожаров.

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