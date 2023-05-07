Медик Фарасян рассказала, как обезвредить клеща в домашних условиях в Ростове

«Перед тем как вытащить клеща самостоятельно, нужно обязательно надеть перчатки и закрыть тело одеждой как можно сильнее. Пытаться обезвреживать присосавшегося клеща репелентами бесполезно. Так вы рискуете занести другие инфекции через рану», - предупреждает эксперт.