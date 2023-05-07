Медик Фарасян рассказала, как обезвредить клеща в домашних условиях в Ростове

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
По мнению спикера, самый безопасный способ избавиться от клеща – обратиться в травматологию любой поликлиники.
«Перед тем как вытащить клеща самостоятельно, нужно обязательно надеть перчатки и закрыть тело одеждой как можно сильнее. Пытаться обезвреживать присосавшегося клеща репелентами бесполезно. Так вы рискуете занести другие инфекции через рану», - предупреждает эксперт.
Ольга Фарасян советует снимать клеща пинцетом. Им необходимо захватить клеща у того места, где он погрузил голову в кожу. Пинцет должен быть перпендикулярен месту укуса – иначе есть риск обломать тело членистоногого.
«Затем пинцетом проверните клеща вокруг оси. Тогда он сам как бы вывинтится из кожи», - поясняет эксперт.
Медсестра добавляет, что после изъятия клеща его нужно закрыть в банке и отнести в поликлинику для анализа.
Ранее RostovGazeta писала о том, где в Ростове больше всего клещей.