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Медик Фарасян рассказала, как обезвредить клеща в домашних условиях в Ростове

7 мая 2023, 04:41
Фото: Jørn Gabrielsen/cc by 3.0/wikimedia.org
Врач объяснил ростовчанам, как обезвредить клеща в домашних условиях
Кроме энцефалита, клещи переносят другие опасные заболевания - боррелиоз, эрлихиоз и анаплазм, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала медсестра одной из ростовских больниц Ольга Фарасян.

По мнению спикера, самый безопасный способ избавиться от клеща – обратиться в травматологию любой поликлиники.

«Перед тем как вытащить клеща самостоятельно, нужно обязательно надеть перчатки и закрыть тело одеждой как можно сильнее. Пытаться обезвреживать присосавшегося клеща репелентами бесполезно. Так вы рискуете занести другие инфекции через рану», - предупреждает эксперт.

Ольга Фарасян советует снимать клеща пинцетом. Им необходимо захватить клеща у того места, где он погрузил голову в кожу. Пинцет должен быть перпендикулярен месту укуса – иначе есть риск обломать тело членистоногого.

В Ростовской области клещи, снятые с укушенных дончан, оказались заражены боррелиозом
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«Затем пинцетом проверните клеща вокруг оси. Тогда он сам как бы вывинтится из кожи», - поясняет эксперт.

Медсестра добавляет, что после изъятия клеща его нужно закрыть в банке и отнести в поликлинику для анализа.

Ранее RostovGazeta писала о том, где в Ростове больше всего клещей.

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#Анна Ивченко#Клещи#Сезон клещей#Общество#Здоровье#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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