Издание «Город N» сообщило, что пациентам областного онкодиспансера уже несколько месяцев не выдают ряд препаратов иностранного производства. Лекарства входят в перечень жизненно необходимых. Среди них — «Итулси», «Абемациклиб», «Эверолимус», «Деносумаб», «Фулвестрант», «Ленвима». Эти медикаменты и ранее были мало доступны из-за своей дороговизны. Например, упаковка «Итулси» стоит 60 тысяч рублей. Хватает ее чуть меньше, чем на месяц.