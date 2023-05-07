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Минздрав Ростовской области признал проблемы с поставкой лекарств для онкобольных

7 мая 2023, 13:08
Фото: 1MI
В Минздраве Ростовской области признали проблему с поставкой зарубежных лекарств для онкобольных
В Минздраве Ростовской области признали проблему с поставкой зарубежных лекарств для онкобольных, пишут СМИ.

Издание «Город N» сообщило, что пациентам областного онкодиспансера уже несколько месяцев не выдают ряд препаратов иностранного производства. Лекарства входят в перечень жизненно необходимых. Среди них — «Итулси», «Абемациклиб», «Эверолимус», «Деносумаб», «Фулвестрант», «Ленвима». Эти медикаменты и ранее были мало доступны из-за своей дороговизны. Например, упаковка «Итулси» стоит 60 тысяч рублей. Хватает ее чуть меньше, чем на месяц.

СМИ заявляют, что Минздрав региона якобы о проблеме осведомлен и признает ее. Чиновники заверяют, что контракты на поставку лекарств заключены до конца года. Однако из-за логистических проблем препараты доставляются в область с задержкой. В Минздраве говорят, что врачи уже начали подбирать альтернативные схемы лечения для онкобольных.

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Эксперты объясняют, что зарубежные лекарства ранее провозили через границу Польши и стран Прибалтики. Сейчас сделать это фактически невозможно. Поэтому приходится искать альтернативные пути доставки.

Российские же аналоги лекарств для онкобольных также производили из субстанций иностранного производства. Однако они сейчас попали под санкции.

Ранее инвалид пожаловался на отсутствие лекарств в туберкулезной больнице Новочеркасска.

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