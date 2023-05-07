Напомним, что экс- глава МИД России Андрей Фролов считает, что Ростов-на-Дону может быть одной из целей Украины. Всего спикер перечислил 30 целей, которые выбрала Украина для нанесения ударов. В их числе — Ворошиловский мост в Ростове и развязки на трассе М-4 «Дон».