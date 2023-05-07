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«Не только Ворошиловский мост»: Вассерман рассказал о целях ВСУ по Ростовской области

7 мая 2023, 08:44
Фото: rostovgazeta.ru

Вассерман рассказал о возможных целях ВСУ в Ростовской области

Украина будет пытаться разрушить нашу инфраструктуру, предназначенную для обороны от предстоящего наступления противника. С военной точки зрения это вполне логично, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, что экс- глава МИД России Андрей Фролов считает, что Ростов-на-Дону может быть одной из целей Украины. Всего спикер перечислил 30 целей, которые выбрала Украина для нанесения ударов. В их числе — Ворошиловский мост в Ростове и развязки на трассе М-4 «Дон».

«Я думаю, что при таком заявлении бывший глава МИДа опирается на какие-то сведения, полученные разведкой. Но самое сложное в работе разведки — отличить точные сведения от дезинформации», — отмечает Анатолий Вассерман.

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Депутат разъясняет, когда становится понятно, где будут атаковать, появляется больше возможностей для защиты.

«Поэтому теоретически, я не исключаю, что заявление противника — это дезинформация. А фактически, бить будут в другом направлении, по каким-то другим объектам транспортной инфраструктуры», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, что думают ростовчане об информации о возможной атаке ВСУ Ворошиловского моста. 

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