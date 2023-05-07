Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Напомним, что экс- глава МИД России Андрей Фролов считает, что Ростов-на-Дону может быть одной из целей Украины. Всего спикер перечислил 30 целей, которые выбрала Украина для нанесения ударов. В их числе — Ворошиловский мост в Ростове и развязки на трассе М-4 «Дон».
«Я думаю, что при таком заявлении бывший глава МИДа опирается на какие-то сведения, полученные разведкой. Но самое сложное в работе разведки — отличить точные сведения от дезинформации», — отмечает Анатолий Вассерман.
Депутат разъясняет, когда становится понятно, где будут атаковать, появляется больше возможностей для защиты.
«Поэтому теоретически, я не исключаю, что заявление противника — это дезинформация. А фактически, бить будут в другом направлении, по каким-то другим объектам транспортной инфраструктуры», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, что думают ростовчане об информации о возможной атаке ВСУ Ворошиловского моста.