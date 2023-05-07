Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
В Ростове на рабочем месте от удара током погибла 32-летняя сотрудница электроремонтного завода «Желдорреммаш» Елена Липчанская. Трагедия произошла еще 19 апреля.
Точные обстоятельства смерти женщины неизвестны. Муж погибшей Иван Липчанский пишет, что сейчас ведутся следственные действия. На предприятие выезжала трудовая комиссия, которая выявила множество нарушений, повлекших смерть Елены. «Хотелось бы, чтобы вce знали o нашем гope. <…> Bce этo замалчивается», — пишет супруг погибшей.
Елену похоронили 22 апреля в хуторе Колузаево. У нее осталась пятилетняя дочь Варвара.
Ранее мужчину убило током во время монтажа наружной рекламы в Ростовской области.