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Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

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Пасмурная погода и слабый дождь ожидаются в Ростове в воскресенье

7 мая 2023, 06:42
Фото: 1MI
Пасмурная погода и слабый дождь ожидаются в Ростове в воскресенье
В воскресенье, 7 мая, в Ростове ожидается облачная погода, а также небольшой дождь, согласно прогнозу метеорологов.

На протяжении дня и вечером в Ростове будет до плюс 10 тепла. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-10 метров в секунду.

В ночь на 8 мая в донской столице будет без осадков. Температура воздуха составит плюс 9-11 градусов.

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В понедельник ожидаются дожди в городе. На протяжении дня будет до 9 градусов тепла, а к вечеру похолодает до плюс 7.

Ранее стало известно, что в Ростовской области ожидается резкое похолодание до 0 градусов и дожди.

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