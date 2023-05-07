Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
На протяжении дня и вечером в Ростове будет до плюс 10 тепла. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-10 метров в секунду.
В ночь на 8 мая в донской столице будет без осадков. Температура воздуха составит плюс 9-11 градусов.
В понедельник ожидаются дожди в городе. На протяжении дня будет до 9 градусов тепла, а к вечеру похолодает до плюс 7.
Ранее стало известно, что в Ростовской области ожидается резкое похолодание до 0 градусов и дожди.