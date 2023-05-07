Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
В Семикаракорском районе полиция и волонтеры разыскивают 46-летнюю Светлану Поличенко. Она пропала в станице Новозолотовской 6 мая. Женщина ушла из дома и перестала выходить на связь.
Известно, что рост пропавшей составляет 170 сантиметров. У нее среднее телосложение, черные волосы и глаза серо-зеленого цвета. В день исчезновения из дома Елена вышла в ярко-зеленой куртке, свитере вишневого цвета и темно-синих джинсах. На ногах у нее были белые кроссовки с красно-синими полосками.
Напомним, в Ростовской области с 27 апреля ищут пропавшую без вести девочку-подростка.