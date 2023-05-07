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Пропавшую 46-летнюю женщину вторые сутки разыскивают в Ростовской области

7 мая 2023, 16:57
Фото: 1MI
В Ростовской области без вести пропала 46-летняя Светлана Поличенко
В Ростовской области без вести пропала 46-летняя Светлана Поличенко, сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

В Семикаракорском районе полиция и волонтеры разыскивают 46-летнюю Светлану Поличенко. Она пропала в станице Новозолотовской 6 мая. Женщина ушла из дома и перестала выходить на связь.

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Известно, что рост пропавшей составляет 170 сантиметров. У нее среднее телосложение, черные волосы и глаза серо-зеленого цвета. В день исчезновения из дома Елена вышла в ярко-зеленой куртке, свитере вишневого цвета и темно-синих джинсах. На ногах у нее были белые кроссовки с красно-синими полосками.

Напомним, в Ростовской области с 27 апреля ищут пропавшую без вести девочку-подростка.

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