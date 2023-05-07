Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Депутат Госдумы и лидер организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил, что будет добиваться полного запрета продажи алкоголя гражданам младше 21 года. Парламентарий считает, что большинство россиян одобряют эту идею. Однако на чем основывается это утверждение, он не пояснил.
Запрет может коснуться всех видов алкоголя — от сидра до водки. Хамзаев уверен, что ограничение поспособствует «укреплению страны», в частности, в демографических вопросах.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области, как и во всей России, запретят продажу алкоголя в кафе и барах на первых этажах домов. Авторы инициативы считают, что она обеспечит безопасность гражданам, а также поможет снижению алкоголизации населения.