Депутат Госдумы и лидер организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил, что будет добиваться полного запрета продажи алкоголя гражданам младше 21 года. Парламентарий считает, что большинство россиян одобряют эту идею. Однако на чем основывается это утверждение, он не пояснил.