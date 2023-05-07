Ростовские ученые разработали выключатели для 5G

Posted 7 мая 2023, 11:29
Published 7 мая 2023, 11:29
Modified 7 мая 2023, 11:31
Updated 7 мая 2023, 11:31
Ростовские инженеры разработали микроэлектромеханические переключатели. По своей радиочастотности они превосходят многие зарубежные аналоги. Переключатели необходимы для работы сетей 5G и радиосвязи.
Размеры устройства небольшие. Они напоминают традиционные выключатели света в помещениях, однако их механические элементы имеют микронный масштаб.
Ученые заверяют, что разработанные ими переключатели отличаются высокой скоростью и усовершенствованными радиочастотными характеристиками.
Ранее ростовские ученые обнаружили в водоемах региона новый вид рыб из Китая.