Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Ростовские инженеры разработали микроэлектромеханические переключатели. По своей радиочастотности они превосходят многие зарубежные аналоги. Переключатели необходимы для работы сетей 5G и радиосвязи.
Размеры устройства небольшие. Они напоминают традиционные выключатели света в помещениях, однако их механические элементы имеют микронный масштаб.
Ученые заверяют, что разработанные ими переключатели отличаются высокой скоростью и усовершенствованными радиочастотными характеристиками.
Ранее ростовские ученые обнаружили в водоемах региона новый вид рыб из Китая.