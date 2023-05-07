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Ростовские ученые разработали выключатели для 5G

7 мая 2023, 11:29
Фото: 1MI
Ростовские инженеры разработали выключатели для 5G
Ростовские инженеры разработали выключатели для 5G, результаты своих исследований они опубликовали в журнале Micromachines.

Ростовские инженеры разработали микроэлектромеханические переключатели. По своей радиочастотности они превосходят многие зарубежные аналоги. Переключатели необходимы для работы сетей 5G и радиосвязи.

Размеры устройства небольшие. Они напоминают традиционные выключатели света в помещениях, однако их механические элементы имеют микронный масштаб.

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Ученые заверяют, что разработанные ими переключатели отличаются высокой скоростью и усовершенствованными радиочастотными характеристиками.

Ранее ростовские ученые обнаружили в водоемах региона новый вид рыб из Китая.

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#Алина Заярная#Наука в Ростовской области#Наука#Ростовские ученые
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