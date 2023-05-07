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Ростовские власти благоустроят Пионерский сквер на Западном только в 2024 году

7 мая 2023, 12:34
Фото: Администрация Ростова
Сквер Пионерский в Ростове
Лишь в следующем году власти Ростова приступят к благоустройству сквера Пионерский на Западном, сообщила пресс-служба мэрии.

Власти Ростова озаботились благоустройством сквера Пионерский. Он находится на улице Профсоюзной в Железнодорожном районе. К работам по обновлению сквера планируется приступить в следующем году.

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Известно, что благоустроить чиновники хотят почти 20 квадратных метров сквера. Там планируется установка игрового комплекса, монтаж новых лавочек и урн, а также озеленение и организация освещения.

Ранее сообщалось, что в следующем году власти Ростова намерены разработать проект реконструкции Пушкинской улицы.

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