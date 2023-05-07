Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Власти Ростова озаботились благоустройством сквера Пионерский. Он находится на улице Профсоюзной в Железнодорожном районе. К работам по обновлению сквера планируется приступить в следующем году.
Известно, что благоустроить чиновники хотят почти 20 квадратных метров сквера. Там планируется установка игрового комплекса, монтаж новых лавочек и урн, а также озеленение и организация освещения.
Ранее сообщалось, что в следующем году власти Ростова намерены разработать проект реконструкции Пушкинской улицы.