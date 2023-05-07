Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай прокомментировал покушение украинских спецслужб на писателя Захара Прилепина. Он выжил, однако его состояние остается тяжелым. Организатор покушения задержан и заявил, что сотрудничал со спецслужбами Украины.
Бородай назвал Украину «террористической организацией, подконтрольной США». Он добавил, что есть только один способ победить терроризм на ее территории.
«Исчезновение источника терроризма, руководителя террористической организации — это единственный эффективный способ прекращения террора», — заключил ростовский депутат.
Ранее бывший замглавы МИД России Андрей Федоров заявил о возможных ударах Украины по Ростову-на-Дону.