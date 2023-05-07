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Ростовский депутат Бородай рассказал, как уничтожить терроризм на Украине

7 мая 2023, 14:33
Фото: 1MI
Ростовский депутат Бородай рассказал, как уничтожить терроризм на Украине
Украина является террористической организацией, подконтрольной США, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай прокомментировал покушение украинских спецслужб на писателя Захара Прилепина. Он выжил, однако его состояние остается тяжелым. Организатор покушения задержан и заявил, что сотрудничал со спецслужбами Украины.

Бородай назвал Украину «террористической организацией, подконтрольной США». Он добавил, что есть только один способ победить терроризм на ее территории. 

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«Исчезновение источника терроризма, руководителя террористической организации — это единственный эффективный способ прекращения террора», — заключил ростовский депутат.

Ранее бывший замглавы МИД России Андрей Федоров заявил о возможных ударах Украины по Ростову-на-Дону.

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