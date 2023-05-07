Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай прокомментировал покушение украинских спецслужб на писателя Захара Прилепина. Он выжил, однако его состояние остается тяжелым. Организатор покушения задержан и заявил, что сотрудничал со спецслужбами Украины.