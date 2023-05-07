«Семь залпов»: о мощных хлопках сообщили жители Ростова утром 7 мая

Posted 7 мая 2023, 10:04
Published 7 мая 2023, 10:04
Modified 7 мая 2023, 10:23
Updated 7 мая 2023, 10:23
Хлопки были слышны в районе 10:30 утра. На размещенном очевидцами видео слышно несколько залпов. Сами же горожане сообщают от трех до семи хлопках подряд. Отчетливо их было слышно в центральной части города. Люди стали делиться предположениями, что могло стать причиной хлопков.
Многие предположили что хлопки могли быть связаны с репетицией парада Победы на Театральной площади.
«Репетиция парада была», — пишет подписчица канала. «Репетиция, было семь залпов», — добавляет еще один пользователь соцсети.
«Похоже на ПВО», — предположил еще один подписчик канала. «Это дверь подъездная так хлопает, без паники», — пошутил ростовчанин.
Официальных сообщений о возможном происшествии не поступало.
Напомним, вечером 26 апреля ростовчане услышали громкий хлопок. Он был такой силы, что у припаркованных машин сработала сигнализация.