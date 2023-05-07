Хлопки были слышны в районе 10:30 утра. На размещенном очевидцами видео слышно несколько залпов. Сами же горожане сообщают от трех до семи хлопках подряд. Отчетливо их было слышно в центральной части города. Люди стали делиться предположениями, что могло стать причиной хлопков.