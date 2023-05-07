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Published Сегодня, 10:04

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Updated Сегодня, 10:23

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«Семь залпов»: о мощных хлопках сообщили жители Ростова утром 7 мая

7 мая 2023, 10:04
Фото: 1MI
Мощные хлопки услышали жители Ростова утром 7 мая

Мощные хлопки услышали жители Ростова утром 7 мая

Жители Ростова в воскресенье, 7 мая, сообщили о мощных хлопках, видео, на котором отчетливо слышны громкие звуки, разместил канал «Ростов главный».

Хлопки были слышны в районе 10:30 утра. На размещенном очевидцами видео слышно несколько залпов. Сами же горожане сообщают от трех до семи хлопках подряд. Отчетливо их было слышно в центральной части города. Люди стали делиться предположениями, что могло стать причиной хлопков.

Многие предположили что хлопки могли быть связаны с репетицией парада Победы на Театральной площади.

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«Репетиция парада была», — пишет подписчица канала. «Репетиция, было семь залпов», — добавляет еще один пользователь соцсети.

«Похоже на ПВО», — предположил еще один подписчик канала. «Это дверь подъездная так хлопает, без паники», — пошутил ростовчанин.

Официальных сообщений о возможном происшествии не поступало. 

Напомним, вечером 26 апреля ростовчане услышали громкий хлопок. Он был такой силы, что у припаркованных машин сработала сигнализация.

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